Braafheid in voetsporen Heitinga: WK-finale én Jupiler League

Na de Serie A, de Bundesliga, de Schotse competitie en de eredivisie weet Braafheid dus nu ook hoe het is om op het tweede niveau van Nederland te voetballen. ,,Hebben we dit ook weer meegemaakt," zei Braafheid na afloop in de catacomben van De Toekomst. De verdediger wist niet dat hij nu deel uitmaakt van een uniek voetbalduo. ,,Wie die andere international was die in Zuid-Afrika speelde en óók in de Jupiler League? Help me even. Oh ja, natuurlijk. Johnny!"



Heitinga speelde 90 minuten in de Jupiler League tijdens het thuisduel van de Ajax-reserves tegen FC Eindhoven op 24 augustus 2015. Braafheid hield het maandagavond volgens afspraak na zestig minuten voor gezien.