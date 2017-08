Braamhaar stopt als scheidsrechter in betaald voetbal

,,Als trainingen steeds moeilijker gaan, je de intensiteit niet meer kunt opbrengen en de explosiviteit minder wordt, moet je een keer de knoop doorhakken", zegt de 50-jarige Braamhaar op de site van de KNVB over zijn beslissing.



Braamhaar is sinds 1996 actief als scheidsrechter in het Nederlandse betaalde voetbal en hij floot meer dan 500 wedstrijden. Hij leidde tweemaal de KNVB-bekerfinale in 2005 en 2010 en was ook als tien jaar als FIFA-scheidsrechter actief. Braamhaar gaat zich nu richten op een maatschappelijke loopbaan.



Lindhout, een 29-jarige scheidsrechter uit Warmond, maakt nu promotie. Hij noemt zijn stap 'een droom die uitkomt'. Lindhout floot al ruim 150 wedstrijden in het betaalde voetbal. In 2010 debuteerde hij als arbiter in de Jupiler League, Willem II - FC Groningen in 2015 was zijn eerste wedstrijd op eredivisieniveau.