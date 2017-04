Bruns zet loopbaan voort bij Vitesse

Het zou FC Utrecht of de club uit Arnhem worden, hij twijfelde lang, maar nu is het zeker. Bruns maakte zijn keuze op gevoel en kwam in Arnhem uit. ,,Vitesse speelt altijd tussen plek 4 en 7. Er staat een goed team, dat volgend jaar zo goed als overeind blijft en ik maak redelijke kansen op speelminuten. Ik denk ook dat ik er een betere speler kan worden'', zegt Bruns.

Hij voerde gesprekken met Henk Fraser, trainer van Vitesse en Erik ten Hag, de trainer van FC Utrecht. Beide trainers spraken hem aan vanwege hun directheid en eerlijkheid. ,,Zo is John (Stegeman, red) ook.'' Hij koos uiteindelijk voor de club die hem het meeste aansprak. ,,Ik wilde per se wachten met bekend maken tot na de wedstrijd tussen Heracles en Vitesse van afgelopen woensdag.''

Bruns speelde 6,5 jaar voor Heracles, daarvoor zat hij in de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles. Zijn grootste succes met de club beleefde hij vorig seizoen, de ploeg won de play-offs en plaatste zich voor Europees voetbal. Ook het behalen van de bekerfinale in 2012 was een hoogtepunt. Dit seizoen nam hij de aanvoerdersband over van Mark-Jan Fledderus. ,,Ik ben bij Heracles een complete speler geworden, ik heb alles meegemaakt, daar ben ik trots op.''