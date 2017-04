Caanen per direct geen technisch directeur meer bij Roda JC

Bouy twijfelgeval, Thomas terug

12:50 ZWOLLE – Ryan Thomas keert donderdagavond (18.30 uur) tegen Roda JC vrijwel zeker terug in de basisformatie bij PEC Zwolle. De Nieuw-Zeelander ontbrak afgelopen zaterdag tegen Excelsior (1-1) nadat zijn vliegtuig met een dag vertraagd was vanwege hevige mist in Wellington en de orkaan Debby die over het zuidelijk halfrond raasde.