Cocu: PSV moet gaan meestrijden om de titel

Van extra druk na de zware start heeft hij geen last. ,,Ik heb in mijn loopbaan behoorlijk wat meegemaakt en enige druk is me niet vreemd. Ik moet er voor zorgen dat het team goed voorbereid is op AZ. Het is onze eerste kans op eerherstel. We moeten laten zien dat we voor elkaar, de club en de supporters door het vuur willen gaan. Ik heb in elk geval zin in het seizoen.''