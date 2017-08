De metamorfose van Willem II

Al die jonge, talentvolle spelers maken Willem II dit seizoen tot een opwindende ploeg om te volgen De nieuwe technisch directeur Joris Mathijsen vond dat Willem II na jaren rechterrijtje eredivisie en soms eerste divisie aan een facelift toe was. Geremd door de begroting van 10,9 miljoen euro, waarvan zo’n 3,5 miljoen euro voor spelersbudgetten is bestemd, moest hij creatief winkelen. De grote vraag is of hij in de zoektocht naar talent niet te ver is doorgeslagen.



Trainer Erwin van de Looi drong herhaaldelijk aan op de komst van ervaren spelers, liefst van Nederlandse bodem en met eredivisie-ervaring. Die roep werd nog versterkt toen vorige week plotsklaps Anouar Kali van de loonlijst verdween en er niet onmiddellijk een opvolger klaar stond. Willem II dacht Gregor Breinburg van NEC over te kunnen nemen, maar vergiste zich in de vergoedingssom. De Nijmeegse club legde twee biedingen uit Tilburg naast zich neer.