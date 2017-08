'De topclubs hebben wat Van Drongelen betreft echt zitten slapen'

Volgens Gouka maken dit seizoen twee ploegen kans op de titel. ,,Voor mij gaat het kampioenschap dit seizoen tussen Ajax en Feyenoord. Het wordt het combinatievoetbal van Ajax tegen de power van Feyenoord.'' Veel mensen zien Ajax als de torenhoge favoriet. Gouka vindt dat nog wat te voorbarig. ,,Ze gaan ongetwijfeld meespelen, maar ze stappen wel erg makkelijk over het vertrek van Davy Klaassen heen. Donny van de Beek heeft het natuurlijk geweldig gedaan in de voorbereiding en belangrijke goals gemaakt. Maar het is natuurlijk niet zo dat Klaassen, die een aantal seizoen achter elkaar constant presteerde, zomaar vervangen kan worden.''



Ook de jeugdigheid van Ajax zou de Amsterdammers kunnen nekken, aldus Gouka. ,,Die jongelingen komen vaak als een komeet en dan is iedereen enthousiast. Dat zal met Matthijs de Ligt gaan gebeuren. En Frenkie de Jong ook, die speelt nog niet veel, maar wordt al heel vaak genoemd. Dat soort jongens gaan in eerste instantie heel goed presteren, maar daarna vallen ze terug.'' Dergelijke problemen hebben ze in Rotterdam niet. ,,Feyenoord heeft in ieder geval een as van bijvoorbeeld Nicolai Jørgensen, Karim El Ahmadi en Eric Botteghin. Die hebben het allemaal al meegemaakt en moeten in staat zijn elke week hun eigen niveau te halen.''