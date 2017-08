Delano Ladan kan eerste ADO-speler uit dit millennium worden

In de voorbereiding scoorde Ladan al zes keer. ,,Na de laatste wedstrijden hadden het er wel wat meer mogen zijn. Ik heb kansen gehad en die moeten er voortaan gewoon in," vervolgt Ladan. De 1,77 meter lange aanvaller uit Leiden oogt rustig, maar is een beetje zenuwachtig. Niet gek ook, hij kent de eredivisie alleen maar van tv. ,,Om daar te spelen is een droom. Nu is het misschien wel bijna zover. Dat is spannend."