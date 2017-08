Diego Maradona gaat uit zijn dak in Eindhoven

Het ongelukkige huwelijk tussen Ajax en het slot van de transfermarkt

16:34 Ajax hoopt Davinson Sánchez met een verbeterd contract in Amsterdam te houden. Het zou de Colombiaan moeten weerhouden van een overstap naar Tottenham Hotspur, dat 40 miljoen euro heeft geboden. Of dat lukt, moet blijken. Één ding is in elk geval zeker: Sánchez zou zeker niet de eerste speler zijn die Ajax in de laatste weken van de transfermarkt verlaat.