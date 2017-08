Droom Bijlow in vervulling bij winnend Feyenoord

Een uur lang verweerde FC Twente zich dapper in de Kuip. En toen Giovanni van Bronckhorst serieus de optie om breekijzer Michiel Kramer binnen de lijnen te brengen overwoog, trok Feyenoord de eerste wedstrijd van het seizoen weer naar zich toe.



De vrije trap van Jens Toornstra werd door Steven Berghuis achter keeper Jorn Brondeel gekopt: 2-1. De Kuip ontplofte van vreugde, in de wetenschap dat de eerste tik aan concurrent Ajax was uitgedeeld. De Rotterdammers slaan op de openingsdag een gaatje van drie punten op de rivaal, door velen toch bestempeld als de grote titelfavoriet in de eredivisie.

Terwijl zijn ploeggenoten de 2-1 vierden, nam Justin Bijlow in het doel een slok uit zijn bidon. De doelman had deze zomer best op huurbasis kunnen vertrekken. Maar de in Berkel en Rodenrijs woonachtige jeugdinternational vertelde de clubleiding dat hij de voorkeur gaf aan de status van derde keeper in de Kuip.



Bijlow wil dolgraag het Rotterdamse avontuur in de Champions League meemaken, terwijl hij bovendien zich verzekerd weet van speeltijd in de zogenaamde Youth League, de Champions League voor de hoogste jeugdteams. Bovendien is er voor Bijlow eigenlijk maar één club in de wereld en dat is Feyenoord. Zijn vader Willem is al zijn leven lang een bloedfanatieke supporter van de club en zijn oudere broer Joël haalde ooit als veelbelovende spits de selectie onder trainer Gertjan Verbeek, maar zijn voetbalcarrière werd in de kiem gesmoord door ernstig blessureleed.



De jonge Bijlow hoefde als derde doelman in de Kuip in principe nergens op te rekenen, maar na het door een blessure wegvallen van Kenneth Vermeer en het afhaken van Brad Jones ging zijn droom opeens al i het openingsweekeinde van de eredivisie in vervulling.



Jones, die aan het begin van de week een rugblessure had opgelopen bij het uitstappen uit zijn auto, leek op tijd fit toen hij zaterdag tijdens de laatste training weer op het veld stond. Maar toen de Australiër na die sessie aangaf zich alsnog niet helemaal okselfris te voelen, kwam Bijlow aan bod.

De 19-jarige keeper werd fanatiek toegezongen door de aanhang waar hij tot voor kort zelf deel van uitmaakte. Dezelfde mensen die hij vorig seizoen uit hun dak liet gaan toen hij na de titel de kampioensschaal met een enorme sprint bijna tot achterin in het vak bracht.



Zijn debuut mocht onder de noemer 'uiterst degelijk' worden gecategoriseerd. De tegentreffer, een streep van het Finse talent Frederik Jensen was onhoudbaar. Die 1-1 egaliseerde de stand na de 1-0 van Nicolai Jorgensen. Die veerkracht had FC Twente niet meer na de 2-1 van Berghuis.