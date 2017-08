Einde seizoen AZ-talent Stengs door afgescheurde kruisband

De 18-jarige jeugdexponent van de Alkmaarse jeugdopleiding viel afgelopen zaterdag al vroeg uit in het uitduel met PSV. Zijn knie maakte een onnatuurlijke beweging bij een duel met tegenstander Santiago Arias. Een huilende Stengs moest per brancard van het veld en direct was er al de verwachting dat het een zeer ernstige blessure betrof.

Uit nader onderzoek is nu gebleken dat dat inderdaad zo is: de voorste kruisband van van Stengs is afgescheurd. Daardoor kan ervoor hem direct al een streep door de rest van het seizoen 2017/18. Tegen het einde van vorig seizoen beleefde de in Nieuw-Vennep geboren voetballer zijn doorbraak bij AZ. In de play-offs voor deelname aan Europees voetbal had Stengs met doelpunten tegen FC Groningen een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale, waarin FC Utrecht uiteindelijk te sterk was voor de Alkmaarders.