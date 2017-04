El Ahmadi: Laat de concurrentie maar praten

De international van Marokko, die in de winterstop geen vakantie kreeg omdat hij zich bij de Marokkaanse selectie moest melden voor de Afrika Cup, speelde in de Arena matig. ,,Daar heb ik niet gebracht wat ik kan brengen. Of het gemis van Vilhena voelbaar was? Ik heb al vaak gezegd dat Vilhena een belangrijke speler is voor Feyenoord.''



Het feit dat er veel blessureleed is, is wel een punt van zorg. Maar ook nu ziet Jones het van de positieve kant. ,,Het is toeval. We hopen die jongens snel terug te hebben'', zegt Jones. ,,De blessure van Jørgensen is misschien minder zwaar dan we hadden gevreesd. Dat zou als een enorme bonus voelen. Maar we hebben een brede selectie, we hebben een sterke groep.''