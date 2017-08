El Azzouzi helpt Excelsior met Nouri-goal

Het shirt had hij snel te pakken. Zijn schot had het net nog amper laten trillen, of Zakaria El Azzouzi trok een sprintje naar de zijlijn, waar een medewerker van Excelsior hem een wit t-shirt met opdruk overhandigde. Rugnummer 34 stond erop, boven de naam Nouri en een hartje. Bij zijn officiële debuut voor Excelsior had hij de Rotterdammers op bezoek bij Willem II op een 0-2 voorsprong geschoten. Goed voor hemzelf en zijn nieuwe club, maar deze was vooral voor zijn vriend Abdelhak Nouri, de Ajax-speler die met een zware hersenbeschadiging in het ziekenhuis ligt.



Het belang van zijn goal, puur uit voetbaltechnisch oogpunt, werd in de slotfase met de minuut groter. Nadat Fran Sol een voorzet van Daniel Crowley, ongelukkig van richting veranderd door Ryan Koolwijk, binnen had geschoten, gingen de Tilburgers fanatiek op zoek naar de gelijkmaker. Excelsior had het zwaar, leek zo nu en dan te gaan zwichten onder de druk, maar hield uiteindelijk stand. Dicht was het zelfs nog bij de 1-3, maar Stanley Elbers trof de lat.



De eerste helft was vooral een schaakspel geweest. Een strijd tussen twee ploegen die voorzichtig hun tenen in het zwembad doopten, om de watertemperatuur op te nemen. Niemand bij Willem II of Excelsior die door alle transferperikelen vooraf echt wist hoe het over het nieuwe seizoen moest denken. En dus werden risico's zoveel mogelijk gemeden, waardoor het spel zich met name op het middenveld afspeelde.



Mede door een gele kaart van Excelsior-back Milan Massop was het Willem II dat halverwege de eerste helft dreigend kon worden over de rechterkant. Karim Coulibaly en Fernando Lewis gaven voor, maar Fran Sol wist beide mogelijkheden niet te benutten. Juist in die fase viel het doelpunt aan de andere kant. Een vrije trap van Hicham Faik viel op het hoofd van Massop, die via de paal en de rug van de Brabantse doelman Timon Wellenreuther het net vond.



Weg was het beetje overtuiging dat Willem II in de voorgaande minuten had opgebouwd, terug keerde de twijfel. Excelsior - veel minder sprankelend dan eind vorig seizoen, maar wel zo degelijk - hield makkelijk stand tot het rustsignaal. En toen was het El Azzouzi, met zijn Nouri-goal, die de Rotterdammers de zege schonk.