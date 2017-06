Ellery Cairo terug bij FC Twente: 'Volop ambitie als fysiektrainer'

Cairo voetbalde in de periode 2000 tot 2003 in Enschede en ook was hij later als voetballer actief in Almelo en Vriezenveen bij respectievelijk Heracles en DETO.

,,Het is fijn om weer terug te keren'', reageert Cairo. De oud-aanvaller was tot vorig seizoen nog assistent-trainer bij FC Twente Vrouwen, maar die rol beviel hem niet helemaal. ,,Het was een mooi experiment, maar voor mij werd al snel duidelijk dat ik de fysieke kant op wilde'', zegt Cairo.

Personal trainer

Bij de voetbalacademie van FC Twente gaat hij komend seizoen twintig uur in de week aan de slag met de onder 16 t/m de onder 19-teams. De geboren Rotterdammer blijft daarnaast werken als personal trainer bij Trifora in Enschede. ,,Fysiektraining wordt steeds belangrijker in de sport'', zegt Cairo. ,,Alles gaat steeds sneller en spelers worden steeds sterker. Ik hoop hierin mijn steentje te kunnen bijdragen en zo een aandeel te kunnen hebben in het succes van de club.''

Ambitie

Of Cairo ook echt ambitie heeft als trainer? ,,Zeker. Maar niet als hoofdtrainer of assistent, wel als fysiektrainer'', zegt hij. ,,Mijn doel is om ooit fysiektrainer van het eerste elftal te worden.''