Europees voetbal is de maatstaf bij Vitesse

Vitesse heeft nu elke positie kwalitatief dubbel bezet en de ondergrens in de selectie is fiks omhoog gebracht. Daarbij zit er ontegenzeggelijk meer karakter in de groep. Gif.



Fraser zit zodoende ook boordevol ambities, maar de coach verliest het nodige realisme niet uit het oog. Vitesse wil tegen de top drie aanschurken. Feyenoord, Ajax en PSV moeten zware tegenstand krijgen van de Arnhemse club. Maar uiteindelijk is de subtop het decor. De grote concurrenten zijn dan FC Utrecht en AZ. Die strijden ook voor plek vier op de ranglijst. Feyenoord, Ajax en PSV behoren op basis van begroting simpelweg hoger te eindigen.



Bij Vitesse kijkt iedereen verder dan alleen de competitie. Het bekersucces smaakt naar meer. De triomf in de Kuip, uitgerekend bij het 125-jarige bestaan van de club, heeft voor een enorme trots in Arnhem gezorgd. De KNVB-beker is daarmee zeker een nieuw speerpunt in de campagne van 2017-2018.



Daarbij wil Vitesse in Europa scoren. De Arnhemse club zit straks bij de loting voor de groepsfase van de Europa League in pot 4. Er wachten op papier dus louter sterkere tegenstanders. Maar de eredivisionist jaagt ook buiten de landsgrenzen op aansprekend resultaat.



In de competitie moet in het voorjaar tenslotte alles samenkomen. Europees voetbal is de maatstaf voor Vitesse. De concurrentie voor die tickets is bijzonder groot, maar niemand loopt weg voor de uitdaging. ,,Dat is gezonde ambitie”, legt Fraser uit. ,,We streven het hoogste na.”