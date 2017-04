Excelsior lang zonder Faik en Bruins

Bruins kampt met een verrekking in zijn hamstring en is naar verwachting drie tot vier weken uitgeschakeld. Sparta-uit (vrijdag), Vitesse-thuis en NEC-uit lijkt hij daarmee in ieder geval te missen.



Faik komt mogelijk helemaal niet meer in actie in het reguliere eredivisieseizoen. De middenvelder verdraaide zijn knie na een tackle van Gyrano Kerk. Uit een MRI-scan bleek dat hij letsel aan zijn binnenste knieband opgelopen en waarschijnlijk zes weken niet kan spelen. In dat geval komt zelfs de seizoensafsluiter tegen ADO Den Haag te vroeg. Bij eventuele play-offs zou hij wel weer inzetbaar kunnen zijn.



Milan Massop, die gisteren ook uitviel met hamstringklachten, lijkt vrijdag wel te kunnen spelen tegen Sparta. Kevin Vermeulen mist de derby vanwege een schorsing, waardoor de problemen op het middenveld nog groter zijn voor trainer Mitchell van der Gaag.