Excelsior verrast Sparta in boeiende derby

Door Tim Niemantsverdriet

Hoe moest het toch verder met Excelsior zonder de geblesseerden Luigi Bruins (hamstring) en Hicham Faik (knie)? Het antwoord op die in Kralingen veelgestelde vraag luistert naar de naam Nigel Hasselbaink. De aanvaller leidde de degradatiekandidaat in zijn eerste basisplaats sinds eind november met twee doelpunten en veel strijdlust naar een broodnodige zege.



Uitgerekend tegen Sparta. De aartsrivaal, die de afgelopen jaren toch al vaker zo vaak vriendelijk was geweest voor Excelsior. Ruim tien jaar geleden wonnen de Spangenaren voor het laatst van de stadsgenoot. Eerder dit seizoen werd het op Woudestein eveneens 3-2. Ook toen kwam de zege op een belangrijk moment, na zes nederlagen op een rij.



Beide trainers hadden voorafgaand aan de wedstrijd vol ingezet op de emoties die loskomen rond een stadsderby, in een poging hun spelers messcherp aan de aftrap te krijgen. Alex Pastoor (Sparta) en Mitchell van der Gaag (Excelsior) werden in de eerste helft niet teleurgesteld. De degradatiekraker was vanaf de eerste seconden bovenal een intens gevecht, tussen twee teams die zich maar al te duidelijk bewust waren van hun wankele positie op de ranglijst. Goed was het voetbal daardoor echter zelden. Het veldspel verzoop in alle strijdlust, passie en goede bedoelingen. Gek was het daarom niet dat de eerste twee doelpunten uit een corner kwamen. De eerste was voor Sparta. Loris Brogno werkte een hoekschop van Jerson Cabral binnen via Excelsior-aanvoerder Ryan Koolwijk, nadat een poging van doelman Warner Hahn om de bal te onderschappen mislukte.



De voorsprong van de thuisploeg was terecht. Excelsior werd in de beginfase ver teruggedrongen, maar kreeg na het doelpunt langzaam maar zeker wat controle. Het resulteerde in de gelijkmaker van Hasselbaink, die alert was toen Jurgen Mattheij een Kralingse corner richting doel kopte.



Kansen had Excelsior daarvoor amper gekregen en dat kreeg het in het vervolg van de eerste helft ook nauwelijks. Eentje was voldoende om met een uitstekend gevoel richting de kleedkamer te vertrekken. Stanley Elbers profiteerde van slap verdedigen bij Sparta en schoot de bal door de benen van keeper Roy Kortsmit tegen de touwen.



Na rust bleef Excelsior ongekend productief. Fredy kreeg de bal bij een Kralingse uitval met een slim passje bij Hasselbaink, de man die vaak wordt verweten niet koel te zijn voor de goal, maar nu uiterst beheerst afrondde. In het vervolg verzuimden de gasten de wedstrijd definitief in het slot te gooien, door onzorgvuldig om te springen met enkele countermogelijkheden.



Het bleef onbestraft. Sparta was danig in de war van de Kralingse furie en stapelde fout op fout. Het leek het geloof in een goede afloop al verloren te hebben, waardoor een daadkrachtig offensief ook na de entree van Mathias Pogba te lang uitbleef. Een doelpunt van Martin Pusic in de slotfase bracht de spanning nog even terug, maar gescoord werd er niet meer.



Door de zege betrekt Excelsior Sparta weer volledig bij de degradatiestrijd. Beide ploegen staan nu op 28 punten, net als ADO Den Haag en NEC. De Kralingers zagen het gat met hekkensluiter Go Ahead Eagles groeien tot 5 punten.