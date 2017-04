FC Utrecht turnt vroege achterstand om in zege

Door Ard Schouten



Excelsior poogde FC Utrecht met een hartstochtelijk beginoffensief omver te blazen. Die strategie had effect, want binnen vijf minuten stonden de Rotterdammers op een 1-0 voorsprong. Mike van Duinen - tot dusver pas eenmaal trefzeker - profiteerde optimaal van het feit dat Kevin Conboy een slaapmomentje had en verzuimde in te grijpen. Daarna kregen de Kralingers mooie mogelijkheden op meer, maar Utrecht bleef met hangen en wurgen overeind.



Gaandeweg het tweede bedrijf kon je wachten op een penaltymoment voor Warner Hahn, want de Excelsior-verdedigers kwamen handen en voeten tekort om Sébastien Haller af te stoppen. Richting de rust vond arbiter Jeroen Manschot het welletjes. Een ingreep van Jordy de Wijs op de Franse spits werd bestraft met een penalty. En die miste Haller bij dertien eerdere pogingen nooit, op een zwak momentje in een oefenpotje tegen Achilles29 na. Leon ter Wielen, nu Fortuna Sittard, is de enige goalie die ooit een inzet van Haller keerde, want ook Hahn werd de verkeerde hoek ingestuurd (1-1).



Niet zelfzuchtig

Excelsior was op dat moment al twee man kwijt - Hicham Faik en Luigi Bruins haakten geblesseerd af. Na rust waren de rollen omgedraaid qua snelheid van scoren. Utrecht-kapitein Willem Janssen raakte een inzet half, maar zag de bal via Jurgen Mattheij in het doel belanden (1-2). Excelsior was amper bekomen van de schrik toen de derde Utrechtse treffer achter Hahn lag.



Zakaria Labyad zag een fraai schot op de kruising belanden. Sébastien Haller - nu de meest scorende buitenlander ooit voor FC Utrecht (41 goals) - toonde zich niet zelfzuchtig en kopte de rebound in de voeten van Gyrano Kerk die wel raad wist met die buitenkans (1-3). Ook hij scoorde zijn tweede van het seizoen. Even dacht heel Woudestein aan buitenspel, maar het tegendeel leek waar op de tv-beelden.



Excelsior claimde tien minuten voor tijd nog een penalty - Janssen duelleerde met Mike van Duinen - maar Manschot was resoluut: doorspelen. Utrecht bleef dankzij de zege vierde, Excelsior mag hopen dat de concurrenten onderin - ADO Den Haag, Go Ahead Eagles en Roda JC - niet winnen deze speelronde.