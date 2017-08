FC Utrecht wil weer vierde worden en droomt stiekem van meer

Heel stiekem hoopt Utrecht zelfs dat op termijn een aanval op de traditionele top-3 mogelijk is onder deze trainer. Dat is natuurlijk geen abc’tje. Wie alleen al de Utrechtse begroting vergelijkt met die van Ajax, Feyenoord en PSV kan onmogelijk geloven dat zoiets ook echt mogelijk is. Toch durven ze in Utrecht te dromen. Na jaren waarin het water aan de lippen stond, is de club zo goed als financieel gezond. Er is anders dan bij andere clubs veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Daardoor zijn transfers van het kaliber Bart Ramselaar/Sofyan Amrabat mogelijk.



Als dergelijke sterkhouders vertrekken, raakt Utrecht nooit in paniek. Het haalt vaak spelers met een krasje. Talenten die elders op een dood spoor zijn beland. Bilal Ould-Chikh, Urby Emanuelson, Simon Makienok (nu langdurig geblesseerd), Chris David (bijna weer fit) en Zakaria Labyad zijn daar de meest recente voorbeelden van. Met Cyriel Dessers en Sander van de Streek pikte Utrecht het beste wat de Jupiler League te bieden had op. Anouar Kali en Dario Dumic lijken prima aankopen. Talenten als Giovanni Troupee, Sean Klaiber, David Jensen en Yassin Ayoub zijn gebleven.