Frank de Boer heeft Luuk de Jong niet nodig

Hij is natuurlijk wel voorbijgekomen, maar dat is niet wat we zoeken. We denken dat we een ander type nodig hebben'', aldus de trainer van Crystal Palace tegen Ziggo Sport. Eerder dit seizoen raakte De Jong zowel zijn aanvoerdersband als zijn basisplek kwijt, waardoor een vertrek uit Eindhoven niet ondenkbaar is.



De Boer gaf verder aan dat de komst van Timothy Fosu-Mensah nagenoeg rond is. De negentienjarige Nederlandse verdediger komt op huurbasis over van Manchester United. ,,Hij heeft al meegetraind, en hoeft alleen nog maar te tekenen. Eigenlijk is alles akkoord'', aldus De Boer.