Gedesillusioneerde Kuyt: Dit zijn dure punten

,,Als je zo start en twee kansen weggeeft, begin je moeizaam aan de wedstrijd”, vertelde Kuyt aan FOX Sports over de twee snelle tegentreffers van Queensy Menig en Bram van Polen. ,,Daarna komen we goed terug in de wedstrijd, maar maken we daarna de kansen niet af. Het begint allemaal bij die twee tegengoals zo vroeg in de wedstrijd.”

Door het puntverlies nadert titelconcurrent Ajax op één punt met nog vier wedstrijden te gaan. ,,Dat is voetbal, maar we hebben nog steeds alles in eigen hand. Het zijn wel dure punten die we hier verliezen. We moesten hier winnen en dat weten we zelf ook wel.”