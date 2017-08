Geurts (31) stopt voorlopig bij Oranje Leeuwinnen

,,Het is even tijd voor wat anders. Veel fantastische momenten heb ik meegemaakt, maar natuurlijk ook wel moeilijke. Nu is de batterij even leeg. Of die weer voldoende opgeladen kan worden voor een vervolg zal de tijd uitwijzen, maar voorlopig neem ik even afscheid'', aldus de 31-jarige Geurts, die lang de vaste keeper van Oranje was. In 2009 haalde ze met Nederland de halve eindstrijd van het EK.