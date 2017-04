Goudhaantje Hasselbaink: Eén team, één taak

De overwinning op Sparta was mede tot stand gekomen door de steun van de supporters, stelde Hasselbaink. ,,Ze lieten zich horen toen we de bus ingingen op Woudestein, toen we hier aankwamen, bij de warming-up en vanaf de eerste seconden van de wedstrijd. Ook toen we 1-0 achterkwamen. Het heeft ons zeker een boost gegeven. Ik vond het een heerlijke derby.”



Door de zege is Excelsior op doelsaldo Sparta gepasseerd, waardoor het tenminste voor even op de veilige vijftiende plaats staat. Hasselbaink heeft er alle vertrouwen in dat het aan het einde van het seizoen ook lijfsbehoud af zal dwingen. ,,Als we op deze lijn doorgaan, komt het goed. Ons geheim is ons teamgevoel. Luigi en Hicham zijn nu geblesseerd, maar ze doen er alles aan om ons buiten de lijnen te helpen. Iedereen steunt elkaar. Dat is onze kracht. Eén team, één taak. Als we dat volhouden komt het wel goed.”