'Groentje' VVV beleeft droomstart tegen Sparta

Hij leek er zelf moe van, Maurice Steijn, direct na afloop van zijn eerste wedstrijd als coach van de eredivisionist VVV. Negentig minuten aan een stuk had de Hagenaar fel meegeleefd met zijn elftal. Dirigerend vanuit zijn dug-out, dan weer fel meelevend in de ruimte ervoor. Maar het resultaat mocht er zijn voor zijn zo hartstochtelijk werkende elftal. Veel mooier dan met een 2-0 overwinning op Sparta hadden de Venlonaren het seizoen niet kunnen beginnen.



,,We zijn in alle facetten de kleinste club van de eredivisie”, stelde Steijn voorafgaand aan het duel met de Rotterdammers nog vast. ,,Maar dat betekent niet dat we daarmee automatisch kansloos zijn. We gaan proberen te laten zien dat we een verrijking zijn voor de eredivisie. Al zal dit de ene week beter lukken, dan de andere.”



Tegen het povere Sparta lukte dit wel voor de Noord-Limburgers. Al kreeg de thuisclub daarbij wel enige hulp van de vorig jaar gepromoveerde ploeg uit Rotterdam. De 1-0 van Clint Leemans, op slag van rust, was een inschattingsfout van Sparta-doelman Roy Kortsmit. Eerder eindigde een kopbal van Dalibor Volas van de bezoekers nog op de lat, een van de weinige keren dat het elftal van Alex Pastoor in kansrijke positie kwam in de eerste helft.



VVV evenmin vaak. Al ontstond de 2-0 van Tarik Tissaoudali wel in een fase waarin de geel/zwarten tot tweemaal toe dichtbij een doelpunt waren. Vito van Crooij en Lennart Thy raakten lat en paal.



In het vervolg probeerde Sparta zich nog wel terug te knokken, maar verder dan inzetten van Ryan Sanusi en invaller Deroy Duarte kwam het elftal van Pastoor niet. Jeffrey Chabot maakte de slotfase niet meer mee. De Duitse nieuwkomer moest na zijn tweede gele kaart van het veld.