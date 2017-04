Groningen beëindigt beschamende reeks tegen NEC

Door Sander de Vries



Taiwo Awoniyi drukte het gaspedaal maar weer eens in, rennend met grote passen naar het doel van Groningen. Niemand die de fysiek sterke spits van NEC meer kon achterhalen - maar in die gevallen kan FC Groningen nog altijd vertrouwen op Sergio Padt.



De 26-jarige Amsterdammer heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest betrouwbare doelmannen van de Eredivisie. En op zijn beurt voelt Padt zich thuis en gewaardeerd in Groningen. Niet voor niets verlengde hij vorige zomer zijn contract nog tot 2019. En hoewel het natuurlijk hypothetisch is: wat als Groningen dit seizoen een keeper van beduidend minder kaliber onder de lat had staan?



Want je zou het haast vergeten, maar eigenlijk sloeg Groningen pas na de 2-0 overwinning - de tweede treffer was een fraaie knal van Juninho Bacuna - op NEC het zo gewenste gat met de degradatiezone. Sterker nog: Groningen durft nu zelfs weer met een schuin oog naar de play-offs te kijken.



Dromen mag, maar of het realistisch is? Liefst tien wedstrijden bleef Groningen voorafgaand het duel met NEC immers zonder overwinning. Een eindsprint is dus eigenlijk nergens op gebaseerd. Groningen heeft simpelweg een behoorlijke kwaliteitsinjectie nodig, wil de club volgend seizoen weer een rol als trotse subtopper vervullen. Groningen wacht dan ook een drukke transferzomer, waarbij het moet hopen dat het sterkhouders als Padt en Mahi kan behouden.



Voor Groningen zijn dat echter zorgen voor later, nu de ploeg eindelijk niet meer naar beneden hoeft te kijken. Dat geldt niet voor NEC, dat liefst negen van de laatste tien competitieduels verloor en nacompetitievoetbal moet vrezen.