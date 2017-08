Groningen vecht zich in energieke derby naast Heerenveen

Door Sander de Vries



Meeslepend en spectaculair was het duel tussen de twee noordelijke subtoppers. Groningen knokte zich op bewonderenswaardige wijze terug in de wedstrijd, zeker nadat de ploeg van Ernest Faber in de eerste helft bij vlagen werd weggespeeld.



Ja, het credo 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' werd door Heerenveen met beide handen aangegrepen. Energiek en volwassen kwam de ploeg van Jurgen Streppel, althans in de eerste helft, voor de dag in het Noordlease Stadion. De voorsprong bij rust (0-2) was niet eens geflatteerd, al moet gezegd dat Lars Veldwijk tussendoor een grote kans op de gelijkmaker onbenut liet. De spits van Groningen schoot, twee meter voor het doel, ruim over.



Tegenvaller voor Heerenveen was vooral uit uitvallen van doelman Warner Hahn, al na amper acht minuten. Curieus genoeg schoot Hahn zijn schouder uit de kom, juichend na de openingstreffer van Morten Thorsby. Hahn werd vervangen door Wouter van der Steen, die zijn debuut in de eredivisie maakte.



Veel kreeg Van der Steen niet te doen voor rust: Groningen probeerde, maar Heerenveen dicteerde. Verrassend was de 0-2 dan ook niet. Een lange aanval belandde bij Denzel Dumfries en met een harde voorzet vond de oud-Spartaan Reza Ghoochannejhad.



Met opportunistisch spel, geënt op Veldwijk, knokte Groningen zich echter terug in de wedstrijd. Veldwijk maakte de aansluitingstreffer, na een solo door de Friese defensie. Groningen rook bloed, kwam op gelijke hoogte via een benutte strafschop van Mimoun Mahi, maar leek toch aan het kortste eind te trekken toen Thorsby zijn tweede treffer van de wedstrijd maakte. Vlak voor tijd wees Pol van Boekel echter opnieuw naar de strafschopstip. Weer bleef Mahi kalm: 3-3.