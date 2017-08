Gudde nieuwe directeur KNVB, Jan Smit voorzitter RvC

Jensen en Castro ijzersterk, Rashica laat zich gelden

13 augustus Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de openingsronde van het nieuwe seizoen lieten FC Utrecht-doelman David Jensen en Heracles-goalie Bram Castro zien dat we op de Hollandse velden over prima keepers beschikken. Het tweetal kreeg van ons een acht voor hun optreden tegen ADO Den Haag en Ajax.