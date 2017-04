Heerenveen wint eindelijk weer eens en heeft Schaars terug

Het hevig naar die overwinning snakkende Heerenveen begon weifelend aan de wedstrijd. Al te goed was te zien dat de ploeg van Jurgen Streppel zoekende is. Naar vorm, naar vastigheid, naar alles wat er in de eerste seizoenshelft nog voor zorgde dat de club nog zo knap vierde kon staan. Symbolisch waren dat betreft waren de verrichtingen van vedette Sam Larsson die zich een ongeluk draaide rond het strafschopgebied van Sparta waar hij dan weer telkens makkelijk van de bal af werd gezet door menig verdediger. Zijn hakjes misten meer dan ooit de goede richting.



Sparta-trainer Alex Pastoor had zijn elftal voor de wedstrijd tegen Heerenveen op liefst vijf plaatsen gewijzigd na het verlies tegen PSV afgelopen zaterdag. Ook om het drukke speelschema in april zo goed mogelijk door te komen, bevreesd als Pastoor is dat zijn spelers drie wedstrijden in zes dagen fysiek niet aankunnen. Zo maakte aanvaller Ilias Alhaft zijn eredivisiebuut. Met hem stonden er liefst zeven spelers uit de eigen jeugd in de basiself. Ze boden, achterover leunend, het veel hoger staande Heerenveen minstens een helft lang goed partij.



Maar de Sparta-defensie kon ook weinig doen aan de fraaie openingstreffer van Pelle van Amersfoort die de bal vanuit een moeilijke hoek met zijn scheenbeen over Sparta-keeper Roy Kortsmit lobde.



Misschien nog wel belangrijker dan die goal was daarna de terugkeer van de lang geblesseerde aanvoerder Stijn Schaars. Hij maakte voor het eerst in 2017 deel uit van de wedstrijdselectie en mocht in iets minder dan een halfuur laten zien waarom Heerenveen hem de afgelopen maanden zo erg miste. Zijn absentie was zonder meer de hoofdoorzaak voor de matige optredens van Heerenveen in 2017. Direct stuurde de 24-voudig international zijn medespelers aan en stuurde waar nodig. Hij zag zijn ploeg een kleine twintig minuten voor tijd op een veilige 2-0 voorsprong komen toen Joost van Aken een vrije trap van Sam Larsson succesvol verlengde. Clubtopscorer Ghoochannejhad bepaalde de eindstand op 3-0.