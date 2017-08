Herstelwerkzaamheden bijna voltooid in Zwolle

Zo kwam Anass Achahbar een maand nadat hij voor vier jaar had getekend veel te zwaar binnen. Ook Hervin Ongenda werd op basis van zijn kwaliteiten bij de topverdieners geschaald, maar al snel bleek dat hij liever in Frankrijk was. Bij Hicham Mastour, Gustavo Hebling en Calvin Verdonk hielden mentaliteit en talent evenmin gelijke tred.



,,Mentaal was het een ontzettend zwaar seizoen”, stelt aanvoerder Bram van Polen. ,,Ik moest jongens er vorig jaar vaak op wijzen dat spullen in de kleedkamer nog opgeruimd moesten worden. Op een gegeven moment was ik daar ook klaar mee. Je zag het op het veld terug. Het was los zand. We moesten steeds zoeken en harken naar de juiste formatie. Dan speel je ook een beetje op goed geluk. Het kon zo in elkaar storten.”