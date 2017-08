Het ongelukkige huwelijk tussen Ajax en het slot van de transfermarkt

Zlatan Ibrahimovic

Slechts een paar uur voor middernacht, en dus het sluiten van de transfermarkt, raakte Ajax in de zomer van 2004 sterspeler Zlatan Ibrahimovic kwijt. Het duurde lang voordat Juventus de bankgaranties voor een transfersom van 16 miljoen euro kon geven en slechts luttele uren voor de deadline trok de Zweed alsnog naar Turijn. De wereldgoal tegen NAC Breda, een week eerder, bleek een afscheidscadeau. De thuiswedstrijd tegen FC Utrecht bleek de allerlaatste in Ajax-shirt. De zoektocht naar een opvolger mislukte logischerwijs door gebrek aan tijd, mede omdat Arouna Koné van Roda JC niet door de medische keuring kwam. De eerste seizoenshelft moesten Yannis Anastasiou en Wesley Sonck voor de goals zorgen. In de winter kwam Angelos Charisteas als nieuwe spits, maar het waren Wesley Sneijder en Ryan Babel die met slechts zeven goals gedeeld clubtopscorer werden. Mede door een gebrek aan een goaltjesdief bedroeg de achterstand op kampioen PSV tien punten. Pas in de winter van het volgende seizoen, 2005/2006, liet Klaas-Jan Huntelaar de Zweedse spits echt doen vergeten.

Trots op Sneijder

In het seizoen 2006/2007 vertrok Angelos Charisteas op het laatste moment van de transfermarkt naar Feyenoord, maar daar lagen ze vooral in Rotterdam wakker van. Het volgende vertrek waar Ajacieden pas weer van wakker lagen, was dat van Wesley Sneijder in het seizoen 2007/2008. Op 12 augustus, vlak voor de kwalificaties van de Champions League, legde Real Madrid 27 miljoen euro op tafel voor de Utrechtse middenvelder. Zowel coach Henk ten Cate als Martin van Geel, destijds technisch directeur van Ajax, liet weten trots te zijn op het feit dat een jeugdspeler van Ajax het tot Real Madrid schopte. Toen wisten de twee echter nog niet hoeveel tol Ajax er voor zou betalen. Slavia Praag knikkerde Ajax uit de kwalificaties van de Champions League en Dinamo Zagreb maakte na één ronde al een einde aan het avontuur dat toen nog de UEFA Cup heette.

Landstitel zonder Suárez

Dubbele klap voor De Boer

In de zomer van 2012 vertrok Gregory van der Wiel nog na de sluiting van de Nederlandse transfermarkt naar Paris St. Germain. In Frankrijk was de transfermarkt een week langer open en dus maakte de rechtsback zijn droomtransfer. De Boer zag Ricardo van Rhijn zijn plek echter moeiteloos opvullen. Een zomer later, in 2013, zal De Boer zich echter wel een aantal keren op zijn hoofd hebben moeten krabben. Niet één, maar twee basisspelers vielen weg in de dying seconds van de transfermarkt. Op 30 augustus zag hij zijn oogappel Christian Eriksen definitief vertrekken naar Tottenham Hotspur en een dag later zei ook Toby Alderweireld gedag voor een overstap naar Atlético Madrid. Ajax had zich eerder al verdedigend versterkt met Mike van der Hoorn en vlak voor het sluiten van de transfermarkt werd het middenveld van Ajax nog aangevuld met de komst van Lerin Duarte. Achteraf gezien niet de gedroomde opvolgers voor Eriksen en Alderweireld. Ondanks het vertrek van de twee werd Ajax dat jaar toch kampioen van Nederland.

Vermeer en Cillessen

In de zomer van 2014 vertrok Daley Blind pas op 30 augustus naar Manchester United. Iedereen gunde hem zijn transfer naar Old Trafford voor 17,5 miljoen euro. De transfer waar de tongen pas écht van los raakte, was de overstap van Kenneth Vermeer naar Feyenoord op 31 augustus. Op het allerlaatste moment gunde Ajax zijn reservekeeper een transfer en hielp het daarmee nota bene zijn grootste aartsrivaal.



Jasper Cillessen, de keeper die Vermeer op de bank hield bij Ajax, was vorig seizoen nog zelf hoofdrolspeler in een transfer in de laatste augustusdagen. Cillessen keepte vorig seizoen nog wel de kwalificatiewedstrijden in de Champions League tegen Rostov, maar nadat die op een uitschakeling waren uitgelopen en Barcelona langskwam, was de doelman weg.



Ineens heerste er bij Ajax keepersnood, maar die nood bleek achteraf helemaal niet zo groot. Tim Krul werd gehuurd, maar was geblesseerd en André Onana liet zien klaar te zijn voor de rol van eerste doelman.