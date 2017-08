Hirving Lozano breekt social media records PSV

podcastDe nieuwste Mexicaanse aanwinst van PSV, Hirving Lozano, is enorm populair op social media. Het filmpje van zijn debuut is nu al het best bekeken YouTube filmpje van een PSV-voetballer ooit. Een foto van Lozano maakt duizenden Mexicanen gek, zo vertelt Guus Pennings, manager Marketing en Media bij de Eindhovenaren, in de eerste aflevering van De Social Podcast.

Kijkje in de social media keuken van PSV

In De Social Podcast gaan wij iedere maand langs bij iemand die veel mensen weet te bereiken via social media. De eerste aflevering is opgenomen in een skybox van PSV vlak voor de start van het nieuwe Eredivisieseizoen. PSV heeft na Ajax de meeste fans op Facebook en probeert via social media zoveel mogelijk supporters te bereiken. In deze aflevering geeft Guus Pennings een kijkje in de social media keuken van de club:

Lozano populairder dan Guardado en Moreno

In de podcast vertelt Pennings dat PSV via social media heel veel fans weet te bereiken. Toen de Eindhovense club deze zomer de 22-jarige Mexicaanse international Lozano aantrok, brak hij alle social media records van de club. Een filmpje van zijn debuut is nu al de best bekeken video van een PSV-voetballer op YouTube ooit en alle foto’s op Instagram en Facebook waar Lozano verschijnt krijgt tweemaal zoveel likes, hartjes en reacties dan een ander gemiddeld goedlopend bericht.

Spelers zijn zelf de baas op social media

Spelers mogen van PSV zelf weten wat ze wel en niet op social media willen plaatsen. In het contract van de spelers tekenen zij dat ze zich normaal zullen gedragen op social media, maar meer regels legt de club niet op. Wel worden de spelers gecoacht en krijgen ze meerdere keren per jaar social media training. Hoe meer volgers een speler heeft, des te groter de kans dat meer mensen van PSV horen. De Colombiaanse rechtsback Santiago Arias heeft al meer volgers op social media dan PSV zelf. De afgelopen jaren hadden de Eindhovenaren al meerdere Latijns Amerikaanse voetballers en van alle volgers op Facebook is dan ook 20 procent Spaanstalig.

E-sporter ontslagen na opduiken oude Tweets

In de podcast gaat Pennings ook in op het ontslag van E-sporter Tony Kok. Hij werd twee dagen na zijn presentatie weer ontslagen bij PSV nadat op social media vijf jaar oude tweets van hem opdoken waarin hij duidelijk pro-Ajax en anti-PSV berichten had geplaatst. Bij PSV vonden ze dat niet erg handig, maar zo lopen er meer spelers die in een andere stad zijn opgegroeid en vroeger wellicht in een Feyenoord-pyjama sliepen. De essentie van wat PSV hem kwalijk heeft genomen was dat hij vooraf ontkennend had geantwoord op de vraag of hij een clubvoorkeur had. Toen na een dag ook veel tweets met scheldwoorden opdoken was dat reden om de samenwerking te stoppen. Pennings: ,,Het was een prima jongen, maar hij heeft een foute inschatting gemaakt door het ons niet te vertellen.”

In de podcast hoor je hoe PSV zich in de toekomst via social media laat zien bij nieuwe spelers. Ook hoor je welke social media PSV gebruikt om de fans van de toekomst te trekken en hoeveel mensen op een wedstrijddag werken aan de social media kanalen.