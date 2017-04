Invaller Barazite leidt oppermachtig Utrecht langs Twente

Door Ard Schouten



FC Twente werd op vrijwel alle fronten overklast. Een vlot combinerend Utrecht opende sterk, maar miste dotten van kansen, de één nog mooier dan de ander. Zodat beide ploegen opmerkelijk genoeg met een 0-0 stand gingen rusten.



Na de pauze gaf de thuisploeg andermaal vol gas om te laten zien wie er vanmiddag de baas was in Galgenwaard. Wederom maakte een bankzitter het verschil, want na de entree van Nacer Barazite liep Utrecht weg van de Tukkers. Eerst bediende de nummer 10 Gyrano Kerk op maat. Hij kopte prima raak.



Galgenwaard was nog niet uitgefeest - nadat het lang op de dikverdiende openingstreffer had moeten wachten - of Barazite toverde zijn eigen naam op het scorebord (2-0).



Vervolgens was het aan een andere bankzitter om een duit in het zakje te doen. Richairo Zivkovic tekende met een droge schuiver voor de beslissende 3-0. Dat wéér invalkrachten zo nadrukkelijk het verschil maakten, zal trainer Erik Ten Hag ronduit tevreden stemmen. Vrijdagmiddag in aanloop naar het duel met Twente zei hij al: ,,Zulke dingen kunnen beslissend zijn als straks de prijzen verdeeld worden.''