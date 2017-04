Israël keert terug als hoofdtrainer amateurs

De laatste klus van de 75-jarige Israël was bij Young Boys. De amateurclub ging in 2012 failliet waarna Israel dus geen ploeg meer onder zijn hoede had. In een verklaring donderdagavond maakte de club uit Oostzaan bekend dat het per direct de trainer ontslaat en dat Israël de tijdelijke man wordt bij OFC. "We zijn blij dat we Rinus Israël bereid gevonden hebben om de laatste zeven wedstrijden over te nemen en het seizoen af te maken", aldus de club op de website. Jan de Haze wordt samen met 'ijzeren Rinus' het trainersduo van OFC.