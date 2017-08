Jensen en Castro ijzersterk, Rashica laat zich gelden

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de openingsronde van het nieuwe seizoen lieten FC Utrecht-doelman David Jensen en Heracles-goalie Bram Castro zien dat we op de Hollandse velden over prima keepers beschikken. Het tweetal kreeg van ons een acht voor hun optreden tegen ADO Den Haag en Ajax.

In Arnhem kende Vitesse een uitstekende start door NAC met 4-1 te verslaan. Milot Rashica, Alexander Büttner en Navarone Foor blonken uit bij de ploeg van trainer Henk Fraser. Ook dit trio start daarom met een prima rapportcijfer aan het nieuwe seizoen. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

ADO Den Haag – FC Utrecht 0-3

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 6, Beugelsdijk 6, Kuipers 6, Meijers 6,5; Bakker 5, Immers 6, Gorter 6 (76. Ladan -); Becker 5, Johnsen 7, Duplan 6 (58. Lorenzen 6).

FC Utrecht: Jensen 8; Klaiber 7, Leeuwin 6, Janssen 7, Braafheid 6 (73. Van der Meer -); Kali – (Van der Maarel 6), Van de Streek 7,5, Ayoub 6,5 (46. Emanuelson 6,5); Labyad 6, Kerk 7, Dessers 7.

Arbiter: Janssen 4

Man of the match: David Jensen trok op bezoek bij ADO Den Haag zijn goede lijn van het vorige seizoen fraai door. De FC Utrecht-doelman bracht vijfmaal prima redding, waardoor de nummer vier van het afgelopen jaar de eerste clean sheet alweer kon noteren. Met name zijn redding op de inzet van Sheraldo Becker bij een 0-0 stand was een belangrijke.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

PSV – AZ 3-2

PSV: Zoet 6,5; Arias 7, Schwaab 6, Isimat 6, Brenet 3,5 (31. Paal 5,5); Van Ginkel 6,5, Pereiro 7, Hendrix 6,5; Lozano 7,5 (85. De Wijs -), Locadia 5,5, Bergwijn 5 (67. Ramselaar -).

AZ: Bizot 5; Svensson 5, Vlaar 5, Wuytens 6, Ouwejan 6; Vejinovic 6 (82. Garcia -), Van Overeem 6,5, Til 6,5 (73. Seuntjens -); Jahanbakhsh 7, Weghorst 6,5, Stengs (-) (Dos Santos 6,5).

Arbiter: Kuipers 6

Man of the match: PSV kan dit seizoen nog wel eens veel plezier gaan beleven aan Hirving Lozano. De Mexicaan toonde tegen AZ aan een fijne dribbel in huis te hebben en stichtte op de linkerflank voortdurend gevaar. Hij was zelfs nog dicht bij zijn tweede doelpunt, maar de lat stond meer succes in de weg dan enkel zijn gelijkmaker na een goede solo naar binnen.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

VVV – Sparta 3-0

VVV: Unnerstall 6; Dekker 6 (81. Van Bruggen -), Promes 6, Röseler 6, Janssen 6 (90. Labylle -); Seuntjens 6,5, Rutten 6, Leemans 6,5; Van Crooij 7, Thy 6.5, Tissoudali 7 (82. Hunte -).

Sparta: Kortsmit 4; Floranus 6,5, Breuer 6, Chabot 4, Dougall 5; Sanusi 6,5, Spierings 5 (81. Duarte-), Dobson 5; Alhaft 5 (76. Verhaar -), Volas 5, Goodwin 5 (67. Ache -).

Arbiter: Kamphuis 6

Man of the match: Met veertien treffers in het vorige seizoen was de Sparta-defensie vooraf al gewaarschuwd voor Vito van Crooij. Toch slaagde de 21-jarige aanvaller van VVV erin om zijn eerste doelpunt en assist in de eredivisie achter zijn naam te zetten. Niemand werd in de Koel vaker onderuit gehaald dan hij en bovendien loste hij de meeste schoten op doel.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Heracles – Ajax 2-1

Heracles: Castro 8; Breukers 5 (57. Droste 6), Pröpper 7, Hardeveld 6,5, Van Hintum 6; Niemeijer 5,5 (46. Monteiro 6,5), Pelupessy 6,5, Van Ooijen 6,5; Kuwas 7, Gladon 7, Darri 5,5 (78. Peterson -).

Ajax: Onana 6; Veltman 5, De Ligt 5, Viergever 5, Dijks 5 (71. De Jong -); Schöne 5 (76. Huntelaar -), Van de Beek 6,5, Ziyech 6; Kluivert 5,5 (83. Cerny -), Dolberg 5, Younes 5,5.

Arbiter: Blom 6

Man of the match: Dat Heracles voor het eerst sinds februari 1965 weer eens een thuisduel van Ajax won, kwam voor het overgrote deel op het conto van Bram Castro. De doelman, wiens transfer naar AA Gent niet doorging, bleek een ware sta-in-de-weg voor de Amsterdammers. Ook het 'houtwerk' was de Belg gunstig gezind.

Volledig scherm © Pro Shots

Vitesse – NAC 4-1

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6, Kashia 6,5, Kruiswijk 6,5 (82. Miazga -), Büttner 8; Bruns 7 (73. Colkett -), Serero 7, Foor 8; Rashica 8, Matavz 7,5 (78. Castaignos -), Linssen 7.

NAC: Noppert 6; Horsfield 5, Koch 5, Mari 5, Angelino 5; Verschueren 5 (46. Mets 6), El Allouchi 5 (75. Agyepong -), Vloet 5; Korte 5 (46. Fernandes 6), Ambrose 6, Manu Garcia 5.

Arbiter: Mulder

Man of the match: Met een doelpunt en een assist lijkt Milot Rashica zijn vorm al vroeg in het seizoen te pakken te hebben. De Kosovaar bezorgde NAC-verdediger Angelino geen prettig eredivisiedebuut en bekroonde een sterke wedstrijd in de slotfase met zijn eerste treffer sinds februari van dit jaar.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Roda JC 4-2

PEC Zwolle: Boer 7,5; Ehizibue 5,5, Marcellis 6,5, Sandler 6, Van Polen 7,5; Bakker 6 (90. Reijnders -), Thomas 6,5, Saymak 5,5 (90. Israelsson -); Namli 6, Parzyszek 5 (76. Nijland -), Mokhtar 5,5.

Roda JC: Jurjus 5; Kum 6 (46. Auassar 4), Ananou 5,5, Werker 5 (70. Ndenge -), Van Peppen 5; Rosheuvel 5, Gnjatic 5,5, El Makrini 6, Paulissen 5 (63. Van Velzen -); Gustafson 7, Vancamp 5,5.

Arbiter: Nijhuis 7

Man of the match: Voor een trainer is het altijd prettig om multifunctionele spelers in zijn team te hebben. Wat dat betreft zal John van ’t Schip blij zijn met Bram van Polen. Niet voor het eerst toonde de 31-jarige clubman zich betrouwbaar in defensief opzicht, maar droeg hij ook aanvallend zijn steentje bij. Zijn goal, de 4-2, betekende de definitieve nekslag voor Roda JC.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Feyenoord – FC Twente 2-1

Feyenoord: Bijlow 7; Diks 6,5 (86. St. Juste -), Botteghin 6,5, Van der Heijden 6,5, Haps 6,5; El Ahmadi 6,5, Toornstra 6 (71. Amrabat -), Vilhena 6,5; Boëtius 7, Jörgensen 7, Berghuis 7.

FC Twente: Brondeel 5,5; Ter Avest 5, Andersen 6, Thesker 5,5, Trajkovski 5; Van der Heijden 5,5 (62. Laukart -), Jensen 6,5, Holla 6; George 4, Kvasina 6 (86. Boere -), Gjorgjev 4 (75. Buckley-Ricketts).

Arbiter: Gözübüyük 7

Man of the match: Steven Berghuis liet tegen FC Twente zien het voetballen nog niet verleerd te zijn. Met het hoofd bezorgde hij de regerend landskampioen de eerste competitiezege van de nieuwe jaargang. Vorig seizoen was Berghuis ook één keer trefzeker met een kopbal, al had hij er toen 30 duels de tijd voor.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Willem II – Excelsior 1-2

Willem II: Wellenreuther 5; Lewis 7, Lachman 5, Peters 6, Tsimikas 6; Chirivella 7, Crowley 7 (70. Haye), Heerkens 6; Azzaoui 6 (84. Calcan -), Sol 6, Coulibaly 5 (59. Croux 6).

Excelsior: Damen 6,5; Fortes 6,5, Faes 6, Mattheij 6,5, Massop 6; Koolwijk 6,5, Faik 6,5, Vermeulen 6,5 (80. Caenepeel -); Elbers 6, El Azzouzi 6 (69. Messaoud -), Bruins 6,5 (85. Hadouir -).

Arbiter: Manschot 6

Man of the match: Ondanks een handjevol succesvolle intercepties en wat weggewerkte ballen, stond Fernando Lewis na afloop zonder punten. De 24-jarige vleugelverdediger zag zijn directe tegenstander, Luigi Bruins, gewisseld worden en haalde persoonlijk een alleraardigst niveau waarop hij kan voortborduren.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

FC Groningen – SC Heerenveen 3-3

FC Groningen: Padt 5,5; Te Wierik 6 (83. Kane -), Reijnen 6, Larsen 6, Warmerdam 6,5; Jenssen 7, Bacuna 6,5; Doan 5,5 (63. Van Weert -), Drost 5,5, Mahi 7; Veldwijk 6,5.

SC Heerenveen: Hahn - (9. Van der Steen 6,5); Dumfries 7, Høegh 6, Van Aken 6,5, Woudenberg 7; Schaars 6, Thorsby 8, Kobayashi 6; Ødegaard 6,5, Reza 6 (83. Veerman -), Zeneli 5,5 (72. Rojas -).

Arbiter: Van Boekel

Man of the match: Morten Thorsby speelde op bezoek bij FC Groningen misschien wel zijn beste wedstrijd voor SC Heerenveen tot nu toe. De Noor schoot in het Noordlease Stadion twee keer raak, waaronder een heerlijke tweede treffer. Door zijn productieve start heeft de middenvelder nu al vaker gescoord dan in zijn vorige 64 eredivisieduels bij elkaar opgeteld.