Keizer kijkt uit naar 1 september: 'We moeten afwachten'

Keizer lijkt tegen Heracles niet af te wijken van de basisploeg die hij in de voorronde van de Champions League zowel in de thuis- als uitwedstrijd tegen Olympique Nice het veld instuurde. De coach hoopt zijn selectie dit seizoen bij elkaar te houden en de komende weken geen spelers kwijt te raken aan andere clubs. ,,Ik ben blij als het 1 september is, maar dat geldt voor meerdere trainers in Nederland. We moeten afwachten, maar voorlopig zijn we oké," aldus Keizer over de transferperiode.