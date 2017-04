Klaassen fit genoeg voor NEC-uit, Dolberg ontbreekt

PEC Zwolle werpt blik op Feyenoord, maar dat valt niet mee

13:08 ZWOLLE – PEC Zwolle staat zondag voor het aansprekende treffen met Feyenoord. Maar wat een voetbalfeestje had moeten worden in eigen huis, is door het echec van donderdagavond in Limburg verworden tot een cruciaal duel, met aanzienlijke belangen.