Koolwijk baalt van wissels: We misten heel veel voetbal

,,We kwamen niet meer aan voetballen toe, durfden niet meer aan de bal te komen, speelden sneller de lange bal. In het begin hadden we nog wel de kracht en de slimheid om de tweede ballen te winnen. Het eerste kwartier, halfuur deden we het heel goed. Maar na de 1-3 had ik vooral het gevoel dat het er niet meer in zat en dat we het op die stand moesten zien te houden.''