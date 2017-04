LIVE: Marsman houdt Twente op de been

Goedemiddag! Welkom in ons liveblog van FC Utrecht - FC Twente. In een uitverkochte Galgenwaard wil FC Utrecht, de enige ploeg die al verzekerd is van de play-offs, de goede vorm vasthouden. FC Twente is daar nog lang niet. Een zege van de Tukkers zal hen wel goed op weg helpen. Mis niets in ons liveblog!