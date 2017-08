LIVE: Mahi schiet Groningen vanaf de stip naast Heerenveen

Van Bronckhorst: Het ging moeizaam, maar we hebben verdiend gewonnen

18:23 Giovanni van Bronckhorst koesterde na de openingswedstrijd van de competitie tegen FC Twente (2-1) de punten. ,,Het belangrijkste was dat we het seizoen zouden starten met een overwinning en dat is gelukt. Het ging moeizaam, maar ik vind wel dat we verdiend hebben gewonnen'', zei Van Bronckhorst.