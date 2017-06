Luxemburg was al twee keer te sterk in de Kuip

Het Nederlands elftal heeft een ruime positieve balans in de onderlinge ontmoetingen met Luxemburg, maar opvallend genoeg verloor Oranje in de Kuip wel twee keer van het kleine voetballand.

In 1940 (vriendschappelijk, 4-5) en 1963 (EK-kwalificatie, 1-2) moest het Nederlands elftal in het stadion van Feyenoord buigen voor de Luxemburgers. De twee landen treffen elkaar vrijdag opnieuw in Rotterdam.

De zeventien voorgaande ontmoetingen leverden veertien overwinningen op voor Oranje, de laatste in november vorig jaar in Luxemburg (1-3). Eén keer eindigde een duel met de huidige nummer 145 van de wereldranglijst in een gelijkspel, ook 1963 (1-1).