Maaskant niet te spreken over arbiter Van de Graaf

Eagles-trainer Robert Maaskant was niet te spreken over twee beslissingen van scheidsrechter Edwin van de Graaf. ,,De invloed van de scheidsrechter op deze wedstrijd is wel heel erg groot met twee momenten'', zei de coach van de Deventenaren bij FOX Sports. ,,Eerst is er de handsbal van Armenteros en moeten we een strafschop krijgen. Daarna krijgt Manu de bal op de borst en is het geen strafschop en zeker geen rood. Hij heeft het gewoon verkeerd gezien en dat heeft hij ook op het veld tegen me aangegeven.''