Maaskant: Slechtste moment om Feyenoord te treffen

Go Ahead Eagles verraste vriend en vijand door afgelopen zondag op bezoek bij FC Twente met 1-2 te triomferen en de laatste plaats in de Eredivisie over te geven aan Roda JC. Maaskant hoopt de inhaalrace morgen verder gestalte te geven in De Kuip en ziet daar ook mogelijkheden toe.



Hoewel de twee voorgaande ontmoetingen met Feyenoord werden gewonnen door Go Ahead, is de trainer ook realistisch. ,,Dit is het slechtste moment om Feyenoord te treffen. Ze hebben net van de grote rivaal verloren en hebben in eigen huis dit seizoen nog niet verloren. Er is een bepaalde magie daar tijdens avondwedstrijden. Maar ik heb ook al aangegeven dat ik jaloers ben op onze jongens. Spelen in De Kuip, in de avond, voor 50.000 man. Dat is geweldig. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden. Ik heb met beeldmateriaal laten zien hoe we kansen zullen krijgen."