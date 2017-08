Maradona bezoekt PSV-AZ

Vernieuwd Excelsior rekent opnieuw op snelheid

15:22 Als nummer 12 van het voorgaande seizoen begint Excelsior zondag, uit bij Willem II, aan het nieuwe eredivisieseizoen. Een status waar men in Kralingen nog aan moet wennen, vooral omdat de selectie kwalitatief en kwantitatief nog niet op orde is. Liever kruipt de club daardoor terug in de underdogrol.