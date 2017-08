Matavz in de spits, Pasveer in het doel bij Vitesse

Trainer Henk Fraser heeft zijn keuze gemaakt. Bij de start van de competitie tegen NAC is Tim Matavz de spits van Vitesse. Daarbij staat Remko Pasveer in het doel. De Arnhemse club begint in de formatie die de Supercup heeft gespeeld.