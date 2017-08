Matchwinner Kuwas: We hebben goed naar Nice gekeken

Brandley Kuwas raakte in de laatste test voor het seizoen anderhalve week geleden tegen Emmen geen bal. Vanavond was de rechterspits de gevierde man. Met een prachtige uithaal in de slotfase bezorgde Kuwas Heracles de winst op Ajax: 2-1.

,,Na die wedstrijd tegen Emmen (2-0 nederlaag) hebben we meteen de focus verlegd", aldus Kuwas. ,,We hebben goed naar de manier waarop Nice tegen Ajax heeft verdedigd gekeken, en die strategie pakte ook voor rust al goed uit, vond ik. Dat het dan zo eindigt, is helemaal top."

Stegeman

De winnende trainer John Stegeman sprak over 'drie bonuspunten'. ,,Ik vond het vooraf moeilijk inschatten waar we stonden na de voorbereiding. Dat het dan zo uitpakt, had ik niet meteen verwacht."

Stegeman was opgelucht, maar ondanks de megastunt op de eerste speeldag zag hij nog voldoende ruimte voor verbetering. ,,We zijn ongelooflijk blij, maar de uitslag zegt me niet zoveel. We waren niet eens top. Ik vind dat we in balbezit nog de nodige stappen moeten maken. Voor rust hebben we gedisciplineerd gespeeld, maar we waren in balbezit matig en schoten de ballen maar weg. dan moet je meer durven. Daardoor riepen we de problemen over ons zelf af."