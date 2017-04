Mogelijke taakstraf Sno heeft geen sportieve gevolgen

De Waalwijkse club was ervan op de hoogte dat Sno zich voor een vechtpartij in de zomer 2013 voor de rechter moest verantwoorden. De officier van justitie acht bewezen dat Sno met twee broers twee mannen bij een vechtpartij voor het muziektheater Paradiso in Amsterdam zwaar mishandeld hebben. Hij acht poging tot zware mishandeling bewezen. Sno was bij de behandeling van de zaak aanwezig. Zijn twee broers niet.

Eerlijk

,,De strafeis verrast ons niet", zegt directeur Remco Oversier van RKC. ,,Sno heeft ons eerlijk verteld dat hij zich voor de rechter moest verantwoorden toen hij in januari een contract voor 1,5 jaar tekende. We zijn inmiddels vier jaar verder. Dit mag zijn sportieve toekomst niet beïnvloeden."

RKC calculeerde volgens Oversier het risico in. ,,Indien de rechter de eis van de officier van justitie volgt moet hij de ruimte krijgen om die taakstraf te vervullen. Het is goed voor Sno dat er straks een uitspraak ligt. Als wij het idee hadden dat er een zwaardere strafeis zou volgen, dan waren wij geen samenwerking met hem aangegaan. Het beeld dat de officier van justitie schetst komt overeen met hetgeen Sno ons vertelde."

'Uitstekende prof'

Oversier vindt dat er van Sno, die voor de zoveelste keer aan een comeback werkt, een verkeerd beeld bestaat in de voetbalwereld. ,,Hij is een uitstekende prof, die veel en hard traint en een voorbeeld is voor andere spelers. Hij doet het goed bij RKC. Trainer Peter van den Berg zou hem voorzichtig brengen. Maar na een wedstrijd van zestig minuten is hij niet meer uit de basis geweest. We zijn blij dat hij voor RKC speelt en een doorlopend contract heeft. Voor een aantal clubs in de eredivisie zou Sno een versterking zijn."