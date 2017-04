NEC moet het tegen Ajax stellen zonder Messaoud

Na de nederlaag van woensdag tegen FC Groningen (2-0) is NEC afgezakt naar de gedeelde dertiende plaats. De voorsprong op nummer zestien Roda JC is nog maar twee punten. ,,We kunnen er alleen maar hard voor blijven werken'', zei trainer Peter Hyballa vandaag. ,,Ik snap dat men teleurgesteld is in hoe het momenteel loopt, maar juist nu heeft de spelersgroep de steun nodig. De fans mogen mij afmaken, maar niet de spelers. Het is een hele jonge groep en negatieve geluiden hebben daar echt invloed op.''