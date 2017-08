Ook deze spelers maakten reuzensprong naar Premier League

In 1998 maakt de Ier Brian Launders de overstap van BV Veendam naar Derby County. Voor die club speelt hij slechts één Premier League-duel alvorens te worden verhuurd aan Colchester United.

In 2008 maakt Sherjill MacDonald definitief de overstap van AGOVV Apeldoorn naar West Bromwich Albion alvorens al twee keer aan deze club te zijn verhuurd wanneer die nog op het tweede niveau in Engeland speelt. Na de overgang in 2008 speelt de Nederlandse aanvaller vijf Premier League-duels voor de Baggies.