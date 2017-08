Overmars geeft Sánchez-update: Hij kan of wil het niet opbrengen

In aanloop naar dat duel ging Overmars in op de geruchten rondom de zaak. ,,De laatste stand van zaken is dat we nog in gesprek zijn, er is nog geen definitief 'ja' of 'nee'. We zijn met één club in gesprek'', sprak Overmars, die het noemen van de naam van Spurs omzeilde. Wel ontkende hij dat Sánchez in het buitenland is voor een medische keuring. ,,Hij zit hier honderd meter van me vandaan, in een hotel. Maar de trainer wil alleen spelers die honderd procent gemotiveerd zijn. Ik denk dat Davinson dat nu niet kan of wil opbrengen.''