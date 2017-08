Overmars heeft al vervanger voor Sánchez klaarstaan

Volgens veel Engelse media hebben Ajax en de Spurs al een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 46 miljoen euro voor Sánchez. Overmars ontkent dat. ,,Maar over een paar uur kan alles weer anders zijn.''



De Colombiaanse verdediger ontbrak afgelopen weekend al in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Heracles Almelo, nadat de interesse van Tottenham Hotspur serieus werd. Daarna verscheen hij wel weer op en rond het trainingsveld van Ajax, maar vandaag werd op het laatste moment bekendgemaakt dat Sánchez ook tegen Rosenborg ontbreekt.



In aanloop naar dat duel ging Overmars in op de geruchten rondom de zaak. ,,De laatste stand van zaken is dat we nog in gesprek zijn, er is nog geen definitief 'ja' of 'nee'. We zijn met één club in gesprek'', sprak Overmars, die het noemen van de naam van Spurs omzeilde. Wel ontkende hij dat Sánchez in het buitenland is voor een medische keuring. ,,Hij zit hier honderd meter van me vandaan, in een hotel. Maar de trainer wil alleen spelers die honderd procent gemotiveerd zijn. Ik denk dat Davinson dat nu niet kan of wil opbrengen.''



Wel gaf Overmars toe dat het niet meespelen van Sánchez zonde is. ,,Wij hadden graag gehad dat hij meespeelde.'' Of de overgang vandaag nog rondkomt, kon hij niet zeggen. ,,In 24 uur kan veel veranderen, in een paar uur ook. Dat is niet te voorspellen. Feit is wel dat het voor Nederlandse clubs moeilijk is dit soort jongens binnenboord te houden, met al het geweld uit andere landen.''